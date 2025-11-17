今年はオーロラ“当たり年”今後も観測チャンス　北海道や富山の映像に宇宙からの“絶景”も

2025年はオーロラ観測の“当たり年”となっていますが、宇宙からの“絶景”が話題になっています。

先週12日に北海道・余市町で観測された「低緯度オーロラ」。

「低緯度オーロラ」は、太陽の爆発現象「太陽フレア」に伴う強い磁気嵐で、普段より低い緯度でオーロラが発生する現象のこと。

北海道各地では北の空が赤く染まりました。

北海道・陸別町 銀河の森天文台 津田浩之館長：

Xクラスという最大級の爆発が3回あって、3回のフレアで今回の低緯度オーロラにつながる大きな磁気嵐に発達した。いま頻繁に、何カ月かおきにこういった（フレア）現象が起きている。

2024年から2025年にかけては、11年ぶりのオーロラ観測の“当たり年”となっていて、12日には富山などでも撮影されました。

引き続き太陽活動は活発な状態となっていて、今後も観測するチャンスはありそうです。

こうした中、大きな反響を呼んでいる映像があります。

それが、ISS（国際宇宙ステーション）に滞在中の油井亀美也宇宙飛行士がXに投稿した映像。

地球の周りを赤やエメラルドグリーンの光が揺らめく様子が映っていて、油井宇宙飛行士は「とても美しいです」と紹介しています。

この投稿には「パワーのあるオーロラ」「いつか生で見てみたい」といった反響が。

油井さんはこれまでにも「レモン彗星」など、話題の天体ショーを宇宙から投稿しています。