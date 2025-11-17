ヴェレダ直営店限定♡クリスマスコフレ「Herbal Gift」登場

ヴェレダ直営店では、2025年11月15日より冬限定のクリスマスコフレ「Herbal Gift（ハーバル ギフト）」を発売♡人気のスキンケアやボディケア製品を詰め合わせた全7種に、今年限定のミニバッグがセットになっています。ラベンダーとコーラルピンクの2色から選べるバッグは、お財布やリップを入れてお出かけにもぴったり。数量限定の特別なギフトをぜひ店頭でチェックしてみてください♪

贅沢な7種類のクリスマスコフレ



ハーバルギフト選べる バスミルク

ハーバルギフト スカルプクレンジング

ハーバルギフト スキンフード ウルトラライトオイル

ハーバルギフト シトラス ハンド＆ネイル

ハーバルギフト ざくろ ファーミングフェイスケア

ハーバルギフト ベリーチェリー ハンド＆リップ

ヴェレダの直営店限定コフレ「Herbal Gift」は、人気アイテムを組み合わせた全7種をご用意。

バスミルクセットは4,070円。内容はアルニカ/ラベンダー/モミのバスミルク200mL＋ヒッポファンフルーティハンドクリーム10mL＋アルニカマッサージオイル10mL＋限定ミニバッグ。

スカルプクレンジングは3,740円。内容はローズマリースカルプクレンジング200g＋同梱品。

スキンフード ウルトラライトオイルは4,840円。内容は顔・体・髪用100mL＋同梱品。

シトラス ハンド＆ネイルは3,190円。

ざくろ ファーミングフェイスケアは11,880円。

ベリーチェリー ハンド＆リップは5,280円（12月1日発売）。

ベリーチェリー ハンドは2,860円（12月1日発売）。

それぞれに限定ミニバッグがセットされており、贈り物や自分へのご褒美にも最適です♡

便利な限定ミニバッグ付き



限定ミニバッグ

全コフレには、お出かけに便利なミニバッグが付属。ラベンダーとコーラルピンクの2色から選べます（数量限定のため在庫次第で色が選べない場合あり）。

肩にかけて使えるので、お財布やリップなど必要な小物をコンパクトに収納可能。高級感のある合成皮革素材で、見た目も機能も◎。

ギフトとバッグがセットになった冬限定コフレは、この季節だけの特別アイテムです♪

冬の特別ギフトはヴェレダで



ヴェレダ直営店限定のクリスマスコフレ「Herbal Gift」は、2025年11月15日から順次販売開始。数量限定で全7種類のコフレに便利なミニバッグがセット。

冬の贈り物や自分へのご褒美にぴったりです♡店頭で香りや手触りを体験しながら、特別なクリスマスギフトを選んでみてください♪ぜひこの機会にチェックしてみて♡