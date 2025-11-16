3年ぶりのグラビア復帰を果たした高橋しょう子。進化した美貌と肉体で話題を呼んだ彼女も気づけば32歳。年齢を重ねたことで「若いときよりも自分を大切にするようになった」と変化を語る。

「20代のころは『いまのうちにやらないと』って気持ちが強くて、いただいたお仕事は全部受けていたんです。でもいまは仕事面でも自分の意見がちゃんと言えるし、それを聞いてもらえるようになったのは成長したなって思います。自炊をして健康に気をつけるようにもなったんですよ」

大人になったと感じる一方、プライベートでは悩みもあるようで。

「女のコらしくてかわいいモノがいまだに好きなところですかね。チェックとか花柄の洋服が好きなんですけど、この前、久しぶりに買い物に行って試着したら本当に似合わなくて（笑）。年齢のせいだと思うんですけど、少し寂しかったですね。そのぶん、大人っぽいものが少しずつ似合うようになってきた気がするので、ファンの方にはどっちの私も愛してもらえたら嬉しいです！」

たかはししょうこ

32歳 1993年5月13日生まれ 愛知県出身 T161・B87（G）W59H86 2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。今年9月26日、マカオでの撮影会イベントで本格復帰、直後に本誌で引退後初のグラビア撮り下ろしに挑んだ。そのほか、最新情報は、公式X（＠TS_takasho）、Instagram（@ts_takasho）にて

※FLASHデジタル写真集『秘された女神』が各電子書店で発売中

写真・熊谷 貫

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・エノモトマサノリ