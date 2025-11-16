武尊＆川口葵夫妻、プロポーズ明かす→まさかのハプニング「婚姻届がちょっと…」
格闘家の武尊とタレントの川口葵夫妻が、14日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#11に出演。2人のなれ初めからプロポーズまで赤裸々に明かした。
【場面カット】幸せそう…ウエディングドレス姿の川口葵と武尊夫妻
2人の新婚生活にテレビ初密着。大きな話題となった結婚発表から3ヶ月、2人がどんな生活をしているのか。2人の夕食タイムの密着では、川口の手料理に「うまい！」と笑顔を見せる武尊に、川口も「よかった〜！ぬか漬け漬かってる？」と楽しげに尋ねる。会話の中心は料理で、「家では格闘技の話を一切しない」が自然とできた夫婦のルールだそう。常に勝負と緊張に身を置く武尊が、戦いから距離を置き穏やかな日常へと戻る、そんな夫婦だんらんの時間が映し出された。
また密着中、2人がなれ初めを明かす場面も。共通の知人からの紹介で出会い、互いに好印象を持ったという当時を振り返り、武尊は「普段、テレビは見ないんですけど、たまたま『幸せ！ボンビーガール』の彼女が出ている回は見ていて。テレビとの差がなかったので、本当に嘘がつけない人なんだろうなって思ったんです」と語りつつ、「本当に（人と）壁を作るんで、本当に心を許した人にしか素を見せないんですよ」「素を見せているのは、多分この地球上で3〜4人くらい。妻はそのうちの1人です」と照れくさそうに話した。
川口も「有名な選手さんなのに、全然カッコつけていない。そのままの自分を見せてくれる人だなって」と、飾らない武尊の姿に惹かれたと話し、そんな互いに無理をせず、素でいられる関係が、2人の結婚の決め手にもなったと語った。
そして川口の誕生日に訪れたディズニーランドで武尊からプロポーズ。しかし、まさかのハプニングもあったそうで、川口が「婚姻届がちょっと湿っていましたね。（1日中）服の中に隠してくれていたらしくて、それで……（笑）」とこぼすと武尊は照れ笑い。続けて、川口は「すでに自分の欄を埋めてくれていて。びっくりしたんですけど、それ以上に、自分のことを考えて準備してくれていたのかなって思ったらうれしかったです」とほほえましいエピソードを打ち明けた。
なお「ABEMA」で無料見逃し配信中。
【場面カット】幸せそう…ウエディングドレス姿の川口葵と武尊夫妻
2人の新婚生活にテレビ初密着。大きな話題となった結婚発表から3ヶ月、2人がどんな生活をしているのか。2人の夕食タイムの密着では、川口の手料理に「うまい！」と笑顔を見せる武尊に、川口も「よかった〜！ぬか漬け漬かってる？」と楽しげに尋ねる。会話の中心は料理で、「家では格闘技の話を一切しない」が自然とできた夫婦のルールだそう。常に勝負と緊張に身を置く武尊が、戦いから距離を置き穏やかな日常へと戻る、そんな夫婦だんらんの時間が映し出された。
川口も「有名な選手さんなのに、全然カッコつけていない。そのままの自分を見せてくれる人だなって」と、飾らない武尊の姿に惹かれたと話し、そんな互いに無理をせず、素でいられる関係が、2人の結婚の決め手にもなったと語った。
そして川口の誕生日に訪れたディズニーランドで武尊からプロポーズ。しかし、まさかのハプニングもあったそうで、川口が「婚姻届がちょっと湿っていましたね。（1日中）服の中に隠してくれていたらしくて、それで……（笑）」とこぼすと武尊は照れ笑い。続けて、川口は「すでに自分の欄を埋めてくれていて。びっくりしたんですけど、それ以上に、自分のことを考えて準備してくれていたのかなって思ったらうれしかったです」とほほえましいエピソードを打ち明けた。
なお「ABEMA」で無料見逃し配信中。