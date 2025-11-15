¡ãµÁÊì¤¤¤¸¤á¡©¡ä·Ú¤¤Ç§ÃÎ¾É¤Ç²ð¸îÃæ¡£Ã¶Æá¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¼Â¤Î¿Æ¤ØµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¡©
²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁÊì¤Î²ð¸î¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤Î¼ÂÊì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬¹ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤âÄ¾¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÁÊì¤ÈÃ¶Æá¤ò²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
Ã¶Æá¤¬µÁÊì¤Ë°ÂÖ¡Ä¿Æ¤¬Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡©
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¿ê¤¨¤Æ¤ë¤Î¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤¢¤¿¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¡ÖÀÎ¤Î¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤¬»Ò¤Ï¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÊÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤È¤¤É¤ÏÃ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù
¡ØÏ·¤¤¤Æ¤¤¿¿Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ª²Ç¤µ¤ó¤À¤Í¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤Æ¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Îµ²±¤Î¤Ê¤«¤Î¿Æ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È³è¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ö¿Æ¤Ë¤Ä¤é¤¯¤¢¤¿¤ëÌÈºáÉä¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤¬¡ÖÂ©»Ò¤Î°ÂÖ¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÂ¨¹ÔÆ°¤À¤±¤É¡Ä
¡ØµÁÊì¤¬¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Î¤Î¤·¤é¤ì¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö²ñ¤¦²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¿Æ»Ò¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¦¥Á¤Î¶á½ê¤Ë¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý¤¬°¤¯¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡¡¤¤¤Á¤¤¤Á½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Â¤¬°¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù
¡ØµÁÊì¤¬Â©»Ò¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¶±¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë°ÂÖ¤Ä¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤è¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Í¡£µÁÊì¤Ï¹¬¤»¤À¤Í¡£Â©»Ò¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ç¿´¤«¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡Ù
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¹ó¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Î·Ú¸ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¸½»þÅÀ¤ÇµÁÊì¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÉÂ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éµÁÊì¤âÂ©»Ò¤Î¸ý¤Î°¤µ¤ò¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¤¤È¤ª¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Â¿¾¯¤Î°ÂÖ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤òµÁÊì¤Ë²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¡£º£¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Ç¤É¤¦¡©
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤Ç¤âÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏµÁÊì¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¤è¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢µÁÊìËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Í¡£¤À¤±¤ÉµÁÊì¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬À©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤Ê¡£²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù
¤â¤·µÁÊì¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤ÏµÁÊì¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¶õµ¤´¶¡×¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶²õ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈµÁÊì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¡£µÁÊì¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÞ¤ò¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤éµÁÊì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¸½¾õ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÁÊì¤Ë¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£