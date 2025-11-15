Da−iCE、KinKi Kids、修二と彰、猿岩石らデュオの名曲、つられずに歌えるか！？
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、「つられずに歌えるか？じゃまじゃまシングス！デュオバトル」の収録に潜入。未公開部分も含め収録中の様子をお届けします。
【動画】リル＆キドフェノ、おじゃまコーラスにつられず歌えるか!?
LIL LEAGUEとKID PHENOMENONから歌に自信があるメンバーが集結！実力派アカペラグループJETS（Masaさん、おかのやともかさん、るーかさん、Bayashiさん、SHINOさんの代役chinen_boyさん）をゲストに迎えての「つられずに歌えるか？じゃまじゃまシングス！」。
前回のソロバトルは遠藤翼空さんが優勝、続く今回は「ディオバトル」に臨みます。
JETSさんが特別にアレンジしてくれた激ムズアカペラコーラスにつられないよう歌唱し、音程が外れた秒数が一番少ないペアが優勝。2人分の音程が審査されるためソロより厳しいバトルに！前回同様、歌う順番はジャンケンで、曲目はくじで決定。
気になるペアはこちら！
【岩城星那さん（リル）×山本光汰さん（キドフェノ）ペア】
EXPG STUDIOダンススクール時代にボーカルユニットを組んでいたという2人。今回は当時のデュオ名「スラッシュバイブ」として参戦。お互いの歌声を知り尽くした仲だけに、「2人の歌い方は真反対ですが、好きなアーティストさんが同じで、魂のイズムは共通」（星那さん）と自信あり。
2人が引いた曲は、修二と彰「青春アミーゴ」。星那さんは、ソロバトルでの反省点を踏まえ「JETSさんの攻略法わかりました」と秘策が!? 光汰さんも「久しぶりに星那と僕が歌っているところを、しっかり見せつけたい。ノンズレ達成します」と気合十分。
【中村竜大さん（リル）×遠藤翼空さん（キドフェノ）ペア】
こちらもスクール時代に同じグループで歌っていたという2人。「スラッシュバイブ」に対抗し、即席でデュオ名を決めます。「子どもから人気だから」（竜大さん）という理由で決めたデュオ名とは？
2人が引いた曲は、KinKi Kids（現DOMOTO）「愛のかたまり」。歌詞を見ながら歌割りを確認。「みなさんに素敵な宇宙を見せたい」（翼空さん）と挑みます。
ともかさんによると、今回の6曲の中で「コーラスアレンジが一番難しい曲」とのことですが、果たして…!?
【百田隼麻さん（リル）×Masaさん（JETS）ペア】
Masaさんとのペアに、「心強いです」と隼麻さん。デュオ名は、他2組に負けないくらい盛り盛りに!?
2人が引いた曲は、Da-iCE「I wonder」。隼麻さんは「Masaさんが隣にいてくれるので、自信あります。最後にぶっ潰してやりたいと思います」と強気！一方、Masaさんは、ここまでは仲間だった“おじゃまコーラス隊”を背に「とんでもない圧を感じてるような気がします」と緊張気味!?
3組のうち上位2ペアが決勝進出。残りの曲は、井上陽水＆安全地帯「夏の終わりのハーモニー」、コブクロ「蕾」、猿岩石「白い雲のように」の3曲。どのペアが勝ち進み、どの歌で勝負するのか？そして優勝を勝ち取るペアは!? 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
