»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¤ËÁª½Ð¡¡ÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç¤Ç¡Ö1st¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¡¢CY¾Þ¤Ê¤é¤º¤âÍ½ª¤ÎÈþ
WS¤ÇMVP¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¡Ö1st¥Á¡¼¥à¡×¤ËÁª½Ð
¡¡MLBÎ¾¥ê¡¼¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç¤Ç¡Ö1st¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¥Á¡¼¥à¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö1st¥Á¡¼¥à¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î±ÉÍÀ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î»³ËÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¤ÆMVP¤Ëµ±¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤Ç¤ÏºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¤â¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢3°Ì¤È¤Ê¤êÆüËÜ¿Í½é¤Î±É´§¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë