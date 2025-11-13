この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「【続・日本の闇】“働いたら負け”の国ニッポン｜重税国家の末路とは」と題した動画を公開。年商30億円の企業経営者である松井健一氏が、日本の歪んだ税金の構造に鋭く切り込んだ。



動画では、日本が所得税率世界2位という重税国家でありながら、幸福度ランキングでは51位に甘んじている「高負担・低リターン」の現実を指摘。松井氏は、国の税収が約90兆円に対し、予算案が112兆円にも上る現状を「月給90万円の父さんがいるのに、家族が112万円使っている」という家庭に例え、国家財政の異常さを分かりやすく解説した。



さらに松井氏は、政府の経済政策、特に給付金のような一時的な「バラマキ」を「言葉は悪いですけど、馬鹿だと思います」と痛烈に批判。「頭がないから、馬鹿だからお金を配る。こんなに国民を馬鹿にした政策はありますか？」と怒りをあらわにし、「最初から取らなければ良い」と、その場しのぎの政策の本質を突いた。



議論の核心は、経営者を苦しめる相続税の問題だ。松井氏は、所得税と相続税の二重苦により「稼いでも、残しても持っていかれる」と主張。仮に年俸30億円の野球選手がいても、所得税で半分近く取られ、残った資産も相続税でさらに半分以上が徴収されるため、「もはや親子一代で財産が消える」と断言する。これにより、特に伝統産業や中小企業では事業承継が極めて困難になり、「日本からものづくりが消えているのは相続税のせい」だと、国の根幹を揺るがす構造問題を指摘した。



最後に松井氏は、多くの経営者が節税ではなく、会社を維持するために「仕方なく海外に住まざるを得ない」という悲痛な現実を明かし、このままでは優秀な人材や資産の海外流出が止まらないと警鐘を鳴らした。