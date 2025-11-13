【べらぼう】史実では再婚する歌麿（染谷将太）。愛妻を喪い、蔦重を捨てた後、孤独ではなかった

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも描かれたように、寛政2年（1790年）8月26日、喜多川歌麿（染谷将太）は愛する妻・きよ（藤間爽子）を喪ってしまいます。

劇中ではすっかり腐敗し、朽ち果てていく愛妻の遺体を、嬉しそうに観察・描写する歌麿の狂気が視聴者を戦慄させました。

そんな歌麿を見かねて現実を突きつけた蔦屋重三郎（横浜流星）と亀裂が入り、一度はなし崩し的に和解するものの、ついには決別に至ります。

「蔦重とは、終わりにします」

蔦重と決別した後、歌麿はずっと孤独だったのでしょうか。それとも、新たなパートナーを見つけたのでしょうか。

孤独ではなかった？歌麿の家族

蔦重と決別し、葛藤する歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

東京都世田谷区の専光寺に眠る歌麿。彼の墓には「理清信女」と「蓮室涼圓信女」という二人の戒名が刻まれています。

前者の「理清信女（りせいしんにょ）」は、劇中に登場した「きよ」のモデルとなった女性でした。戒名は俗名（生前の名前）から文字をとることが多く、役名の「きよ」は、この理「清」信女からとったのでしょう。

後者の「蓮室凉圓信女（れんしつ りょうえんしんにょ）」は、娘とも後妻とも言われており、俗名は「すず」だったのかも知れませんね。彼女は文政8年（1825年）に亡くなりました。

※余談ながら、戒名の長さはお寺に積んだお布施によって変わります。恐らく前者が亡くなった時期はまだ歌麿が貧しく、後者が亡くなった時期には、歌麿が裕福になっていたことで違いが出たのでしょう。

歌麿自身は文化3年（1806年）9月20日に世を去っているため、彼女が娘にせよ後妻にせよ、少なくともまったく孤独だった訳ではなかったようです（よかった……本当によかった）。

ちなみに彼女は歌麿の死後、歌麿の門弟であった二代目恋川春町（※劇中で自害した初代の門弟）こと小川市太郎（おがわ いちたろう。または北川・喜多川鉄五郎）を婿にとりました。

彼女が歌麿の後妻であれば再婚、歌麿の娘であった場合は初婚または再婚となります。

妻はもちろん、娘であれば結婚前は親と同居しているのが一般的。ですから仲の良し悪しはともかくとして、少なくとも独りではなかったでしょう。

二代目喜多川歌麿の評判は？

二代目恋川春町 作＆二代目喜多川歌麿 画（要するに作画とも同一人物）『源平合戦記』。義経の八艘跳び。

婿入りした市太郎は初代の画風（特に晩年のもの）をまね、二代目喜多川歌麿を襲名しました。

並みいる先輩たちを差し置いての襲名に疑問や不満の声もあったようですが、婿としての立場を利用したのでしょうか。

……馬喰町ニ住ス、二世戀川春町ト云人也、書ヲ能ス、故歌麿ノ妻ニ入夫セシ也、錦繪アレドモ拙キ方、文化ヨリ天保ノ頃ノ人、俗稱北川鐵五郎…… ※大田南畝『新増補浮世繪類考』より。 【意訳】（二代目喜多川歌麿は）馬喰町に住む二代目恋川春町という人である。能筆家で亡き歌麿の妻に婿入りした。錦絵の技量は（門弟や業界の中でも）拙い方である。文化（1804〜1818年）から天保（1831〜1845年）ごろに活動した。本名を北川鉄五郎という。

……この記述からすると、蓮室凉圓信女は歌麿の後妻で、市太郎と再婚したと考えるのが自然でしょう。

しかしこの二代目、あまり評判がよろしくありません。やはり血縁や姻戚関係よりも浮世絵師としての力量が重んじられたようです。

ただ初代歌麿の画風をまねるのは巧みだったのか、初代と二代目の両者を見分けるのは難しかったと言います。

確実に見分るポイントは「寅九」の検印。つまり寅年＝文化3年（1806年）9月以前なら初代、それ以降であれば（初代は亡くなっているため）二代目と見分けられました。

かくして「人まね歌麿」の画風は次世代へと受け継がれ、文化13年（1816年）ごろまでは確実に続いたようです。

※ちなみに戯作者・二代目恋川春町としては天保2年（1831年）ごろまでその名で戯作を出版しています。そのため、もし同一人物であれば、この時期までは存命だったと言えるでしょう。

歌麿の妻まとめ

きよを喪った歌麿。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

一人目の妻：役名きよ（藤間爽子）

生年不詳〜寛政2年（1790年）8月26日没実名：不詳（清？）戒名：理清信女

二人目の妻：未登場

生年不詳〜文政8年（1825年）没実名：不詳（凉？すず？りょう？）戒名：蓮室凉圓信女備考：小川市太郎（二代目喜多川歌麿）と再婚

妻？：喜多川千代女（劇中では歌麿の変名）

生没年不詳実名：千代？備考：初代歌麿の門人だが、架空説もあり

今回はきよを喪い、蔦重との関係を終わりにした歌麿が孤独だったのか、その家族について紹介してきました。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に後妻が登場するかは分かりませんが、少なくとも実際の歌麿は孤独ではなかったようです。本当によかったと思います。

果たして劇中では歌麿がどのような人生をたどっていくのか、希望を捨てずに見守っていきたいですね！

