YouTube¤ÇÏÃÂê¤ÎÉÔÆ°»º·ÏYouTuber¡¦¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÚÀä·Ê!ÅÔ¿´¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡Û¥ê¥¢¥ë¤Ë½»¤ß¤¿¤¤ÄÂÂß¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊª·ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÊ¡²¬¤ÎÂç¹ê¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄÂÂß¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö²¿¤ä¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊª·ï¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯ÅÐ¾ì¡£Âç¹ê¸ø±à¤Ø¤ÎÇ®¤¤°¦¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¡ÈÊ¡²¬¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¹Âç¤Ê¸ø±à¤È¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡á¡È°ìÎóÌÜ¡É¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÊª·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1965Ç¯ÃÛ¤Î10³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤«¤Ä¤Æ¹âÃÊ½»Âð¤À¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾ー¥È·Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤â¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤²¤¨¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¥í¥Óー¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢´°Á´¤Ë¹âµé´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÄ¯Ë¾¤Ë¤è¤ë²ÈÄÂ³Êº¹¡É¤À¡£Æ±¤¸·úÊª¡¦´Ö¼è¤ê¤Ç¤â¡ÖÄ¯Ë¾¤Ç²ÈÄÂ¤¬50%¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤È²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤ëÊý¤Ï¥Ñ¥ê¥Ô¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç½»¿ÍÁü¤â¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡£
¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö°Å¤á¤ÎÏ²¼¤«¤é¡¢¸¼´ØÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È±ü¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸ø±àVIEW¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤Î´¶³Ð¡£¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¤ÈÀä·Ê¤òÀä»¿¡£´Ö¼è¤ê¤Ï1LDK¤ò²ÄÆ°¼°´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ç»ÅÀÚ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¿å²ó¤ê¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÍá¼¼¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀöÌÌÂæ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê¥È¥¤¥ì¡¢±£¤ì¤Æ¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤â¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÆâÁõ¤ä¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç1.5ÇÜ¤â¤Î²ÈÄÂº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¡¢¡Ö¤³¤Î¸ø±à¤òÆîÂ¦¤ËË¾¤àÊª·ï¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¿¼¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬Í¿ô¤Î´õ¾¯Î©ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¡£¡ÖËèÆü¤¬¥Ð¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò1¥ö·î¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½»´Ä¶¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
