11月1日、タレントの重盛さと美が、Instagramで写真集『ANGEL』が増刷になったことを報告した。関連イベントも開催し注目を集めているが、かつて出演したバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系、以下『めちゃイケ』）からの重盛の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。

2024年10月、重盛は写真集を自費出版。発売から1年が経ってなお、根強く売れ続けているようだ。

「Instagramで、事務所の社長から今の時代に写真集は売れないため、出資しないと言われたことを告白。重盛さんが1500万円かけて発売したところ、増刷になるほど売れたようです。反響を受けて、11月1日から4日の期間限定で専用サイトから、購入した人全員に重盛さんのサインと購入者の名前を書いて発送するイベントも開催し、こちらもファンから好評でした」（スポーツ紙記者）

『ANGEL』は、重盛にとって最後の写真集になることを告知しており、ランジェリー姿などセクシーなショットも収められている。

写真集の好調な売れ行きの影響だろう。重盛のビジュアルへの注目度はますます高まってきているという。

「11月中旬から、X上で重盛さんが、以前に比べて、垢抜けたことを指摘する投稿が拡散されています。『めちゃイケ』時代はナチュラルメイクの印象が強かったですが、最近はノーズシャドウや涙袋メイクなどを取り入れ、髪色も明るい金髪に染めており、大きく変わった印象を受ける人が多いようです」（芸能記者）

実際、Xでも

《こんなに可愛かったっけ？！って思いますね》

《なぜ歳を取らないのだ…ってか若返ってる》

など、“垢抜けビジュ”に驚く声が見受けられる。

重盛は『めちゃイケ』での“おバカキャラ”が世間に認知され、バラエティ番組で引っ張りだこになった。近年は、新たな一面を見せている。

「2020年の新型コロナウイルスの感染拡大期、同じ事務所の親友でタレントの磯部希帆さんとともにYouTubeで日常をラップで歌った動画を投稿したところ、再生回数が3700万回を超える大ヒットになりました。その後も定期的に楽曲のアップを続けています。また、アパレルブランドのプロデュースにもかかわり、彼女が手がける商品は若い女性を中心に人気を博しています。こうした活動で新たなファン層を獲得し、写真集の売り上げにつながっているのかもしれません」（前出・芸能記者）

プライベートでは、重盛を支えるパートナーがいる。本誌「Smart FLASH」は2024年11月、重盛が「千鳥」のノブ似のイケメン男性と公園デートする様子をキャッチした。

本誌が男性との関係を重盛に直撃したところ、のろけながら交際を認めた。

「6年半くらい仲よくさせていただいています。彼と知り合ったとき、希帆ちゃんも一緒だったんですけど、帰りの車で、『さっちゃん（重盛）、たぶんあの人とつき合う気がする』って宣言されたら、そのとおりになりました（笑）。私がめちゃめちゃアプローチしてつき合うことになりました。年上でいい男なんです」

同棲はしていないものの、カレが重盛の家に来て手料理を振舞うというエピソードも披露する一方、「20年間ずっと、ファンがいちばん大事です。彼氏よりもファンとの絆のほうが深いので、ぶっちぎりでファンが大好きです」と仕事ヘの熱い思いを語った。

“ファンファースト”の姿勢が人気の大きな理由だろう。