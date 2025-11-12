【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】人生損してません！むしろ「幸せです〜」＜第9話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第9話 勢いが衰える義姉
【編集部コメント】
スズカさんの対抗策は見事に成功！ だんだんと嫌味の切れ味が悪くなってきたミキさん。言い返されると思っていなかったときはもっと楽しそうに嫌味を言っていましたが、言い返される今となっては……。もうやめればいいのにと、つい思ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
