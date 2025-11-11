Îô²½¤·¤¿¡ÖÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×»È¤¤Â³¤±¤ë¤È²ÐºÒ¤Î¶²¤ì¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÇã¤¤ÂØ¤¨ÌÜ°Â¡É
¡¡11·î11Æü¤Ï¡ÖÇÛÀþ´ï¶ñ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÇÛÀþ´ï¶ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤äÈÎÇä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜÇÛÀþ¥·¥¹¥Æ¥à¹©¶È²ñ¤¬1999Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢Îô²½¤·¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤È²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Î¸ò´¹ÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥ì¥³¥à¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡ÖÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¤Î¡ÈÇã¤¤ÂØ¤¨ÌÜ°Â¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥¨¥ì¥³¥à¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÇ°Æü¤¬¤¢¤ëÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÀþ´ï¶ñ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Î¸ò´¹ÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Î¼ç¤Ê¸ò´¹ÌÜ°Â¡Û
¡¦ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤äÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤äÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤Ë½ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦º¹¤·¹þ¤ß¸ý¤¬´Ë¤¤¡£
¡¡¼«Âð¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤òÅÀ¸¡¤·¡¢°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£