100均で500円でも買って正解！DIY好きな人に見つかったらまずい♡即売り切れそうな商品

ダイソーで見つけて思わず2度見してしまった『引き出し木製収納』。木製のシンプルな引き出し収納です。アレンジのし甲斐もあるデザインで、DIY好きな方にささりそう♡収納力も高く、コスメや文具などがたっぷり入りますよ。立派な家具に見えますが、価格は550円（税込）！このクオリティなら、かなりお得ですよ。

商品情報

商品名：引き出し木製収納

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480815657

シンプルだからアレンジも楽しめる♡ダイソーの『引き出し木製収納』

今回は、ダイソーでお買い物中に見つけて、思わず2度見してしまった商品をご紹介します！

それが、こちらの『引き出し木製収納』。小物をおしゃれに整理整頓できる、木製の引き出し収納です。

立派な家具に見えますが、価格はなんと550円（税込）！シンプルでアレンジのし甲斐もあるので、DIY好きな方に見つかったら、あっという間に売り切れてしまいそうです♡

デスクの上や棚の上に置くのにちょうどいいサイズ感です。

強度がある丈夫なつくりで、長く愛用できそうです。

見た目以上に収納力が高くてたっぷり入る！

木の質感が良く、とても100均の商品には見えません！

透明な窓も付いているので、引き出しを開けなくても何が入っているのか、ある程度は確認できます。

色味も落ち着いており、見せる収納としても使いやすいデザインです。

見た目だけでなく、収納力の高さにも驚きました！

コスメを収納してみましたが、毎日使う“1軍コスメ”がすっぽり収まりました！

インテリアにも馴染みやすく、どんなテイストのお部屋でも使いやすいです。

上は平らなつくりなので、物を置けるのも嬉しいポイント！

いくつか購入して、ミラーも組み合わせてドレッサーのように使うのもいいかもしれません。

デスクの上で散らかりやすい文具の収納にもおすすめです！

他にも、アクセサリーやガジェット類などの収納にもぴったりですよ。

今回は、ダイソーの『引き出し木製収納』をご紹介しました。

アレンジを加えて、オリジナルの引き出しを作るのも楽しいかもしれませんね！気になった方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。