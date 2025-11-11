マルハニチロが大幅反発、１株から３株への株式分割と上期好決算を好感

マルハニチロ<1333.T>が大幅反発し、１９年４月以来約６年７カ月ぶり高値となっている。１０日の取引終了後、１２月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表。また、同時に発表した９月中間期連結決算が、売上高５３６６億９７００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益１８７億４０００万円（同１６．６％増）、純利益１２４億５５００万円（同９．８％減）となり、営業利益は上期として過去最高を更新しており、これらを好感した買いが入っている。



北米事業の主力製品であるスケソウダラ相場が堅調に推移したほか、生産拠点統合などによるコスト低減効果や、米国でのカニカマ製品の販売好調などが貢献。また、国内外における水産物の販売単価上昇や今年５月に取得した欧州子会社の利益も寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１兆８００億円（前期比０．１％増）、営業利益３００億円（同１．３％減）、純利益１７５億円（同２４．８％減）の従来見通しを据え置いている。



更に、２６年３月に新社名Ｕｍｉｏｓへと社名変更するのを記念して、２８年３月期までの中期経営計画の期間中に新社名記念株主優待制度を導入すると発表しており、これも好材料視されている。２６年、２７年、２８年の各３月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、保有株数１００～４９９株でオリジナルギフトカード５００円分、同５００～９９９株で同社商品３０００円相当、同１０００株以上で同社商品５０００円相当をそれぞれ進呈する。



出所：MINKABU PRESS