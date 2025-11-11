この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、自身のチャンネルで「【変わった間取り】迷路のように入り組んだ建築パズル住宅を内見！」と題し、話題の新横浜食料品センターについて詳しく語った。今回の動画では、横浜市港北区に誕生した個性的な建築物「新横浜食料品センター」を徹底的に内見し、その“建築迷路”ぶりと、旧き良き街の名残を巧みに活かした再生プロジェクトに迫った。



動画冒頭、ゆっくり不動産さんは「なんだろう、スーパーでも市場でもないこの感じ。どちらかというと現代アートのような印象を受けるのは僕だけでしょうか」と設計の意外性を率直に語る。かつては地元の店主たちの「住む・働く・食べる」が一体化した“街の冷蔵庫”だった同センターも、今では大胆なリノベーションを経て、建物内外ともに迷路のような不思議な構造へ。「この立体構造がマジで楽しい」と熱く語る場面も。



今回の動画では2部屋の居住エリアを内見。それぞれが独立したメゾネット構造となっているほか、バルコニーや外廊下も一風変わった作りで、「まるで住まいというより実験室みたいな場所。ここを借りる人が自分のライフスタイルの可能性に挑戦している姿が目に浮かんでくるようでした」と住まい手の未来まで想像を膨らませた。



また、バルコニーが隣室とつながり通路のように広がっている点について「むしろそれくらいの距離感の方が、ご近所同士のちょっとした会話や助け合いが生まれるわけですよ」と、現代のコミュニティを意識した仕掛けにも賛辞を送る。さらに、屋上スペースの活かし方を「ここに新しくお店や住民が加わっていき、この建物自体が地域のダイニングキッチンとして成長していく姿を見るのが、楽しみで仕方ありません」と絶賛した。



動画の最後には、従来の画一的な間取りとは一線を画す“体験型・実験型の住まい”の面白さを強調し、「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに」と視聴者へ呼びかけて動画を締めくくった。