１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３８１．５３ドル高の４万７３６８．６３ドルと続伸した。米政府機関の閉鎖が解除されるとの期待感が続き、リスク選好姿勢が強まった。ハイテク関連株への買い意欲が高まり、ナスダック総合株価指数の上昇率は２％を超えた。



スリーエム＜MMM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が堅調推移。イーライ・リリー＜LLY＞やカーバナ＜CVNA＞が買われ、ＭＰマテリアルズ＜MP＞が急伸した、一方、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が冴えない展開。フェデックス＜FDX＞やＵＰＳ＜UPS＞が安く、バックト・ホールディングス＜BKKT＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は５２２．６３ポイント高の２万３５２７．１７と３日ぶり大幅反発。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が株価水準を大きく切り上げ、アルファベット＜GOOG＞やテスラ＜TSLA＞が堅調。ナビタス・セミコンダクター＜NVTS＞やサンディスク＜SNDK＞、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が急伸した。半面、コストコ・ホールセール＜COST＞が値を下げ、メッツェラ＜MTSR＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS