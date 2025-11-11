１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．１３ドル（＋０．３８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１２２．０ドル（＋１１２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０１７．７セント（＋２１６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．７５セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１６．０セント（＋１４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．０５（＋４．１４）
出所：MINKABU PRESS
