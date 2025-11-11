・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．１３ドル（＋０．３８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１２２．０ドル（＋１１２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０１７．７セント（＋２１６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３５．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．７５セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１６．０セント（＋１４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０５．０５（＋４．１４）

出所：MINKABU PRESS