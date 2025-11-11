沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）第6話は、因縁の宗教法人・ルミナス会が再び登場。奈美（沢口靖子）がオンライン潜入捜査で教祖・黒澤道文（今井清隆）に迫っていく。

第3話で描かれた宗教ビジネス。そこで登場した「ルミナス会」の教祖で“オラクル”こと黒澤道文は本作の黒幕ではないかと一部で噂されていたが、この回で教団自体が呆気なく幕を閉じる。彼らもまた、これまでの事件と同じように指南役に裏で操られていたのだ。教祖代理を務めながら、宗教2世として父を恨んでいた息子の聡（市川知宏）が、指南役を“本物の神様”だと崇むシーンにはゾッとする。

道文はすでに死んでおり、聡がフェイク動画で父に成り代わって、信者たちから金を巻き上げていたというのが物語の真相。そのフェイク動画の作り方や教団を潰すために聡が考えた“金を消す方法”を裏で教えていくのが、これまでと同様に顔も声も謎に包まれた指南役ということになる。

「大災厄が日本を襲う」と終末をあおる道文＝聡の予言は、今年7月に世間を大いに騒がせた漫画家・たつき諒の予知夢を彷彿とさせる。外国人観光客の減少にセリフの中で触れていることからも明確だろう。

今回の事件も奈美の優れた洞察力から、何者かが道文に成り代わっていることを見抜き、事件解決に導いていったが、誰よりも足で稼ぐ性分の奈美がDICTの本部から出ないというのは見ていて少々物足りないものを感じてしまった。前回の拉致監禁で足を折られていることからの対処だということは理解しており、この先で総理の桐谷杏子（板谷由夏）とともに娘・カナ（白本彩奈）を救出しに海外へと渡る展開がくることは分かっているのだが、そのストーリー軸がなかなか進まない。第7話で描かれるのは、大学病院で発生するサイバーテロ。このままいくと最終回付近の数話が濃厚な物語展開になる可能性もある。そして、第1話で山内（横山裕）のスマホに表示された「桜木泉」の名前も忘れてはいけない、サプライズを期待させる要素だ。

（文＝渡辺彰浩）