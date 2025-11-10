ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で掛布氏とファンが選ぶ年間大賞

2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした阪神。今季も甲子園を熱狂させた数々のプレーが生まれた。阪神ファンにおなじみのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」は9日、「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の年間大賞ノミネートプレーを発表。今年選ばれた6つの受賞プレーがノミネートされた。

DIDアワードとは、その月のホームゲームで最もファンを沸かせたプレーを、DIDブランドアンバサダーを務める“ミスター･タイガース”こと掛布雅之氏とファンの投票により選んでいく企画。今シーズンは下記の通り、投手が3度、打者が3度、DIDアワードを受賞しており、この中から年間大賞が選ばれる。

■4月20日の広島戦：佐藤輝明の1試合2本塁打

■5月10日の中日戦：村上頌樹の自身初マダックス

■6月19日のロッテ戦：デュプランティエの来日初完封

■7月2日の巨人戦：森下翔太の神の手ホームイン

■8月9日のヤクルト戦：石井大智の38試合連続無失点

■10月2日のヤクルト戦：佐藤輝明の40号＆100打点達成

目を引くのは佐藤輝明内野手の2度の受賞。掛布氏は、本塁打王と打点王に輝いた佐藤輝について「（打席で）無駄な動きがなくなり、軸がブレない。チャンスに強いのも今年の特長」と絶賛。また、今季最終戦で放った40号について「本塁打を打つ技術を覚えた1本ではないかなと。この本塁打は来年につながる1本になるような気がします」と完璧な一打を称えた。

日本シリーズではソフトバンクに敗れたが、藤川球児監督は就任1年目でリーグ制覇を成し遂げた。掛布氏は「日本シリーズは負けたけれど、すごく良い経験をされたと思う。課題も見つかったと思うので、この負けをプラスにしていってもらえれば。来年はリーグ優勝ではなく、日本一を目標に、来年の野球を今からつくり上げていってほしい」と藤川監督にエールを送った。

投票は番組公式X（旧ツイッター）を通じて、または「虎バンチャンネル」で公開中のノミネート動画概要欄から応募フォームにアクセスし、上記6つのプレーから受賞にふさわしいと思うものを選ぶだけ。投票締切は11月16日午後11時59分で、結果は後日、掛布氏が発表する。受賞プレーを当てた人から抽選で、受賞選手の直筆サインボールが5人、掛布雅之氏の直筆サイン色紙が5人に贈られる。（Full-Count編集部）