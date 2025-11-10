2025年の野球界は日本シリーズに続いて、ワールドシリーズも終了。後者は日本人選手3人が所属するドジャースが、ブルージェイズとの歴史的な激闘を制するなど大きな注目を集め、第7戦は日本国内だけで2000万人以上が視聴したという。

今年のワールドシリーズは、日本、アメリカ、そしてカナダで大いに盛り上がったが、この激闘が来年3月に予定されているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に少なくない影響を与えることになるかもしれない。

【八木遊/スポーツライター】

＊＊＊

【写真】私服のセンスもメジャー級 ダークトーンで統一した山本のファッションに「カッコよすぎる！」の声

前回大会は大谷らの活躍で優勝

野球日本代表の侍ジャパンが4ヶ月後の大一番に向けて始動する。今月15〜16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本−韓国」の2試合が、東京ドームで開催される。

侍ジャパンの井端弘和監督

今回の強化試合はあくまでも若手中心のメンバー構成。さらに合宿を前に選出されていた選手が次々と辞退を発表するなど、選手たちの本気度は低い。

侍ジャパンの指揮官を務める井端弘和監督は、合宿先の宮崎に到着した際、「連覇に向けて頑張っていきたい」と意気込みを語ったが、実績のあるベテランや中堅は疲弊した体を休ませたいのが本音だろう。

2006年に始まったWBCの第1回と第2回（09年）を制した侍ジャパンだが、第3回と第4回はいずれもベスト4止まり。そして記憶に新しい、2023年に行われた第5回大会は、大谷翔平の投打にわたる活躍もあり、3大会ぶりに優勝を果たした。

連覇が懸かる来年の本番に向け、韓国との2試合を意義あるモノとできるか。若手選手に経験を積ませるとともに、来年の戦力となり得る“金の卵”の発掘も期待されている。

大谷＆山本は参戦か、それとも欠場か

しかし、侍ジャパンの指揮官という大役を任された井端監督はプロ野球での監督経験がなく、侍ジャパンの歴代監督と比べてもやや地味な存在。WBC出場の可否が結果への大きなカギを握る大谷との直接的なパイプも未知数だ。

その大谷は、今季途中に二刀流復活を果たし、ワールドシリーズまで休みなく戦い抜いた。打者としてレギュラーシーズン158試合、投手として14試合、さらにポストシーズンでもそれぞれ17試合と4試合に出場。合計“193試合”を完走したこともあり、ドジャース3連覇に重きを置いた場合は、来年のWBC参戦を見送る可能性もゼロではないだろう。

それはチームメートの山本由伸も同じだ。メジャー2年目の今季は、レギュラーシーズンでの30試合に加えて、ポストシーズンでも6試合に登板。さらにワールドシリーズでは第7戦に中0日でマウンドに上がり、2日間合計130球を投じた。当然、その右肩にはかなりの負担がかかったはず。ドジャースとしては山本に欠場してほしいのが本音だろう。

井端監督の慧眼に注目

さらに来年のWBCは日本国内での盛り上がりに欠ける可能性もある。

米国の映像配信サービス大手Netflix（ネットフリックス）が国内にて独占中継することが決まっており、これまでのように地上波での視聴ができない。そのため、仮に大谷や山本が出場した場合も、これまでのような国民的行事になるかは微妙だ。もし大谷が欠場となれば、興行的にも戦力的にも大きな痛手となるだろう。

そこで戦力的に、侍ジャパンの頼みの綱となり得るのが、他でもない井端監督の慧眼だ。

井端監督は2023年の秋に就任後、実戦では若手を中心に起用してきた。しかし、昨年秋のプレミア12で台湾に敗れ準優勝に終わった際は、選手起用や継投策を巡ってSNSなどで疑問を投げかけられたこともある。

指導者経験が決して豊富とはいえない井端監督だが、選手を“見る力”には定評があるといわれている。実際に、昨年のプレミア12でサプライズ選出した五十幡亮汰は今季、日本ハムで25盗塁をマーク。打率こそ.232に終わったが、準レギュラーとして自己ベストの成績を残した。

また、井端監督がまだ現役だったころに、ある有名なエピソードが残されている。それは、某スポーツバラエティー番組での出来事。2011年に放送されたその番組で、プロ野球の現役選手100人にインタビューが行われ、現役ナンバーワンの「パワーヒッター」は誰かという結果がランキング形式で発表された。

14年前に柳田のポテンシャルを見いだしていた井端監督

100人のうち半数以上が、同年に2位に大差をつけてパ・リーグの本塁打王に輝いた“おかわり君”こと中村剛也（西武）に票を投じたが、井端監督が名前を挙げたのは、2011年にソフトバンクに入団したばかりの柳田悠岐だった。

柳田はルーキーイヤーにウエスタン・リーグの本塁打王に輝いたものの、一軍では6試合に出場しただけ。一軍では、5打数無安打の若手の一人だった。ところが、井端監督は柳田の打撃を二軍の試合で見かけ、「度肝を抜かれた」と絶賛。多くの強打者を差し置いて柳田を名指ししたのだ。

井端監督の予測は翌年に結果となって表れ、柳田は2年目途中からレギュラーに定着。4年目に打率3割、5年目にはトリプルスリーを達成し、一流選手の仲間入りを果たした。37歳となった今年も、日本シリーズで値千金の一撃を放つなど、球界屈指の強打者として君臨している。

当時はまだ無名だった柳田のポテンシャルを見出した井端監督の慧眼は、WBCのメンバー選出にも生かされるのではないだろうか。

ちなみに、これまでWBCで侍ジャパンを優勝に導いた指揮官は王貞治監督、原辰徳監督、栗山英樹監督の3氏。いずれも監督としてチームをリーグ優勝、そして日本一に導いた経験がある。

一方で、ベスト4止まりだった第3回は山本浩二監督が、第4回は小久保裕紀監督が指揮を執った。山本監督は広島で10年間にわたり監督を務めたが、日本一は未経験。常設化された「侍ジャパン」の初代監督に着いた小久保監督はそれまでプロ野球では一軍監督を経験していなかった。

井端監督もまた、指揮官としての経験不足が心配されるが、まずはどれだけメジャー組を招集できるかが大きなカギを握る。そのうえで、自慢の慧眼で新戦力を見つけ出すことができれば、連覇に近づくかもしれない。まもなく4ヶ月後の大一番に向けた戦いのゴングが鳴る。

八木遊（やぎ・ゆう） スポーツライター

1976年生まれ。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

デイリー新潮編集部