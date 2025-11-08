『ベストアーティスト2025』第1弾出演アーティストにAdo、Creepy Nuts、SixTONES、Mrs. GREEN APPLEら10組
11月29日に放送される日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』の第1弾出演アーティストが発表された。
■11月15日に出演アーティスト第2弾を発表
今回、出演が決定したのは、Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE（五十音順）の10組。
今回で記念すべき25回目の放送となる『ベストアーティスト』。今回の番組のテーマは「音楽の旅～Music journey～」。番組には総勢40組を超えるアーティストが出演し、今年の話題曲＆ヒット曲を披露する。
なお、11月15日には出演アーティスト第2弾を発表予定。『ベストアーティスト2025』でしか観られない特別企画の情報も公開される。
■番組情報
日本テレビ日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』
11/29（土）
第一部 15:55～16:55 ※関東ほかで放送
第二部 19:00～22:54
出演者
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
