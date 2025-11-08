元ロッテ球団副代表の石川晃氏、監督交代劇の背景を説明

スカウトとして辣腕を振るい、万年Bクラスだったダイエーを常勝軍団へと立て直した石川晃氏は、2005年にソフトバンクを退団した。2006年から日本ハムに移籍。故郷である北海道の担当スカウトを務めていた2008年オフ、一本の電話が入る。ダイエー時代に力を合わせてチーム強化を進めた“盟友”ロッテの瀬戸山隆三球団社長からの誘いだった。

「純粋に試合を見て、選手を評価する。裏工作なんかもしなくて良かったし、毎日が楽しい時期でしたね。日本ハムに呼んでもらって、北海道に骨を埋めようと思っていたところに、瀬戸山さんから電話がありました」

第一声は「石川、俺、辞めるぞ」だったという。話を聞くと、ボビー・バレンタイン監督と衝突しており、球団フロント陣で指揮官と対抗できる人物が瀬戸山社長以外にいない状況だった。「ロッテに来てくれ」。ダイエースカウト時代の剛腕ぶりを知る瀬戸山社長からの強い要請にも、当初は「待ってください。北海道に骨を埋めると言ったのに、3年で日本ハムを辞めたら大ウソつきと言われます」と渋っていたそうだ。

2005年オフに日本ハムの吉村浩GM補佐（現チーム統轄本部長）に誘われた経緯から「吉村さんが黙っていないでしょう」と伝えると「俺から吉村に電話を入れる」との返答。瀬戸山社長は大社啓二オーナーにも電話して仁義を切り、石川氏引き抜きの許可を取っていた。これもまた、因果応報か。自身がスカウト時代に選手を獲得した時と同様、もうロッテに行くしかない状況を作られていたのである。ダイエー時代の上司と再びタッグを組む覚悟を決めた。

球団副代表兼本部長としてフロント入り。時を同じくして、バレンタイン監督の翌2009年限りでの退任が球団から発表された。まだ球団経営が赤字だった時期。ロッテ本社から年間予算21億円を19億円に削るよう、指示が出されていたという。バレンタイン監督の年俸は推定5億円。1億円前後だった他球団の日本人監督と比較しても破格の金額で、経営を圧迫していたのは事実だった。

第1次政権だった1995年は2位。2004年からの第2次政権でも2005年にリーグ優勝と日本一を達成しており、その手腕は高く評価される一方、あまりにもコストがかかりすぎていた。年俸以外にも米国と日本のファーストクラスの往復航空券は本人だけでなく、家族や関係者まで適用される契約。知人を側近のスタッフに招くなど“独裁ぶり”は目に余るものがあり「本人の年俸以外に億単位の金額がかかっていた」と振り返る。

届いたカミソリ、脅迫の手紙…「精神安定剤まで飲んでいました」

「契約内容は本当にひどいものでした。よく許したなという感じ。瀬戸山さんは『俺が来た時には、もうこういう契約だった』と言っていました」。2009年がどんな成績でも、仮に優勝しても退任してもらうしかない状況。ただ、そこからバレンタイン監督は激しく抵抗したと回顧する。

重光武雄オーナーや、自身を監督に招聘した重光昭夫オーナー代行に直接メールを送付。改めて人気と実績を記し、続投を訴えるものだったという。「オーナーには『絶対に応答しないでください』って伝えていました。球団経営を考えると、オーナーも辞めさせたがっている状況でした」。

マスコミにも続投の正当性を訴える指揮官と何度も口論。監督室だけではなく「移動バスの中でも喧嘩しました。選手には悪かったなと思いますけど、私の言うことを全く聞かなかったですね」と振り返る。監督を支持する熱烈なファンも“参戦”。球場には球団フロントを批判する横断幕が掲げられることも多かった。その矛先は石川氏個人にも向けられたという。

「よく自宅を突き止めたなと思いましたけど、熱烈なボビー信者から50通ぐらい手紙が来ました。カミソリが入っていたり、私や家族に危害を加えるようなことが書かれていました。自分だけならいいけど……家族にはちょっとね。狙われて凄い状況になって、怖くなったけど、これは退任させないとダメだと逆に強く思いました」

家族への脅迫を含めて身の危険を感じ、警察にも相談。「もはや犯罪です。耐えられなかったですね。精神安定剤まで飲んでいました」。それでも最後まで矢面に立ち続け、5位に終わったシーズン後にバレンタイン監督は退任。西村徳文ヘッドコーチが監督に昇格した。

「本当に精神的に疲れた1年でした」。その苦労は翌2010年、新体制で臨んだチームが日本一となり報われる。ダイエーでの2度、2006年の日本ハムに続き、自身4度目の日本一だった。（尾辻剛 / Go Otsuji）