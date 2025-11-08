〈「どこからそんなお金湧いてくるの？」と聞かれることも…半年前に約700万円のレクサスLS購入、結婚、マイホームまで手に入れた金融系サラリーマン（23）の“意外な金銭感覚”〉から続く

「家族の車」はときに移動手段であることを超え、夫婦や親子の関係をも育むことがある。車への情熱が織りなす、多種多様な家族のドラマに迫る！

今回は、ムーヴコンテに乗る「Eri Nyamu」さんをご紹介。



ムーヴを改造していた姉の影響でカスタムをはじめたという「Eri Nyamu」さん

「夫婦の時間」はすべて車に

私が中高生の頃、姉がL150のムーヴをカスタムしていたんですよね。そのうちイベントで賞を獲ったりするようになり、「こんな世界もあるんだ」と、私もやってみたくなったんです。

それから18歳で免許を取り、すぐにこのコンテを買って。最初はほかの人と被るのがイヤで、あまり売れていなかったコンテを選んだんですけど……。そのぶんパーツも少なくて、弄るのにかなり苦労しましたね。

そういう難しいカスタムをずっと助けてくれているのが、もともと車屋さんをやっていた夫なんです。出会いもそのお店で、オーディオについて相談しに行ったのをきっかけに、10年くらい前から付き合いはじめて。

それからずっと、二人の中心に車がある感じですね。休みの日は一緒に車を弄っているか、イベントに出展するか、夫のサーキット通いについていくか。今も昔も、基本のデートコースは中古パーツショップです（笑）。

二人とも改造車に乗っていますけど、お金はそんなにかからないんですよ。作業は全部自分たちですから、ほんとに部品代と材料費くらいで。塗装もDIYで、そのたび調合や施工方法を変えてみたり、二人で試行錯誤しながらやっています。

そういう工夫も全部楽しいので、もうコンテを弄って15年になりますけど、まだまだ全然飽きないんですよね。むしろ、いまだに二人でこのコンテにかかりきりで、なかなか夫の車両に手をつけられないのが悩みどころで。

コンテが一段落したら、夫の90マークIIをサーキット用に仕上げていく予定なんです。いずれは私もMTの免許を取って、自分でもサーキットを走らせてみたいので、そっちを弄るのも楽しみですね。

まだ籍を入れて1年弱ですが、お互い車に夢中すぎて、子どもに関しては「できたらできたでいいよね」という感じですかね。もし子宝に恵まれたら、家族でこういうイベントやサーキットを楽しめたらいいなと思います。

