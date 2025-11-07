¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡×¡Ä¥Ó¡¼¥ë£µÇÕ°û¤ó¤ÀÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ö¾®³ØÀ¸£´¿Í¤Ò¤Æ¨¤²¡×ÂáÊáÄ¾¸å¤Î¸À¤¤Ìõ
¡Ò¤Þ¤º¤Ï¼Ö¤ò±£¤¹¡Ó
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬Æ±¾è¼Ô¤Ë¤«¤±¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ó
¡ÒÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤¤¡Ó
10·î30Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÀÒ¤Î²òÂÎ¹©¡¦ûç¹¿Ë²¡Ê¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤Û¤¦¡ËÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ûçÈï¹ð¤Ïº£Ç¯£µ·î¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔÆâ¤Ç²¼¹»ÅÓÃæ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤È¾×ÆÍ¡£ÃË»ù£´¿Í¤Ë±¦Â¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£
¡ÖûçÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢Ë¡Äî¤Ç¡Ø¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¶½Ê³¤·È½ÃÇ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¨¤²¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸£´¿Í¤Î¤¦¤Á£³¿Í¤È¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ø¤¤ï¤á¤Æ´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤â°¼Á¤À¡Ù¤È»ØÅ¦¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ûçÈï¹ð¤Î¡Ò¤Þ¤º¤Ï¼Ö¤ò±£¤¹¡Ó¤Ê¤É¤Î²»À¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ä¨Ìò£²Ç¯£¶¥õ·î¤òµá·º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤ÏÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÅö³º¤Î»ö¸Î¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¤äûçÈï¹ð¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£
ºë¶Ì¸©·ÙµÈÀî½ð¤¬£µ·î18Æü¡¢¾®³ØÀ¸£´¿Í¤ò¤Ò¤¤¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤·¤¿¤Î¤¬»°¶¿»Ô¤Ë½»¤àûçÈï¹ð¤À¤Ã¤¿¡ÊÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¤¸¤¯Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤âÂáÊá¡Ë¡£ûçÈï¹ð¤Ï»ö·ïÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¤ò£µÇÕ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö·ï¤Ï£µ·î14Æü¤ÎÍ¼Êý£´»þ²á¤®¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¹»ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿10¿Í¤Û¤É¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤È¡¢ûçÈï¹ð¤¬±¿Å¾¤¹¤ë£Ó£Õ£Ö¥¿¥¤¥×¤Î¹âµé¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£ÃË»ù£´¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤¦¤Á11ºÐ¤Î¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Ï±¦Â¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ûçÈï¹ð¤Ï¡¢°ìÃ¶¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤â¤Î¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµß¸î¤ò¤»¤º¤ËÆ¨¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÊ£¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ö·ïÄ¾Á°¤ÎÃë²á¤®¤«¤é¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»°¶¿»ÔÆâ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°û¼ò±¿Å¾¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¤ï¤á¤ÆÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¡×
ûçÈï¹ð¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤é£´Æü¸å¤Î18Æü¤ËÃÎ¿Í¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ÆµÈÀî½ð¤Ø½ÐÆ¬¤¹¤ë¡£Íâ19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á÷¸¡¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É»Ñ¤ÎûçÈï¹ð¤Ï¸îÁ÷¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¤º¤Ã¤È´é¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊáÄ¾¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ûçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊò¤ì¤¿¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¡¢Æ¨Ë´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¡ÊÈï³²»ùÆ¸¡Ë¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌø¸¶»°²Â»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ¨Ë´¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¤¤ï¤á¤ÆÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢½Å¤¤ºá¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤ÉÁáµÞ¤Ê½èÃÖ¤ò¤¹¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤ÎÌ¿¤¬¡¢Æ¨Ë´¤Ë¤è¤êµß¸î¤¬ÃÙ¤ì¼º¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°¼Á¤Ê±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÁ°¤Ë¤À¤±¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ê¸ü¤¤ÂÐºö¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¸øÈ½¤ÏÂ¨Æü·ë¿³¡£È½·è¤Ï11·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£