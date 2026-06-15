サッカー北中米Ｗ杯のＦＩＦＡランク１８位の日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。現地に駆けつけた人気タレントが生観戦の様子をアップした。１５日までにインスタグラムで「ワールドカップめちゃくちゃいいお席です！ありがたい」とゴール裏での自撮りをアップしたのは、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ。「オレンジ多いですが、青頑張りま