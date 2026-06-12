埼玉県の小児医療センターで、抗がん剤注射を受けた患者が神経症状を発症し1人が死亡した問題で、事故調査委員会が報告書を公表し、「調剤時に混入した可能性を否定できない」としました。この問題は、埼玉県立小児医療センターで去年、白血病の患者に対し髄腔内へ抗がん剤を注射したところ、患者5人が歩けなくなるなどの神経症状を発症し、このうち10代の男性が死亡しました。また、3人の髄液からは、本来、この注射では検出され