いま旬の梅ですが、今年は不作でスーパーでは例年の倍近い価格になっている品種もありました。その一方で、梅シロップなどを手作りする「梅仕事」の人気が高まっているそうです。■日本一の生産地でも…収穫量は4年連続落ち込み傾向羽釜で炊いたホカホカのご飯が主役とすれば、その魅力を何倍も引き出す名脇役の1つが梅干しです。東京・浅草の飲食店「梅と星」を訪ねました。名前が表すとおり、梅干しがウリです。全国300種類から