元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。モー娘を卒業後、アルバイトしていた場所を実名告白した。この日市井は、東京・五反田の居酒屋でレギュラーの松岡昌宏、博多大吉と飲みつつトーク。市井はモー娘2期生として1998年5月に加入。2年後の00年5月、グループを卒業した。短期間の在籍で卒業した理由や、卒業後の生活を振り返る流れで、大吉から