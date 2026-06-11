今、お茶の価格が高騰しています。ペットボトルのお茶の価格は、3年半で1.4倍に。背景にあるのは世界的な“抹茶ブーム”です。どうして「抹茶」ブームで「煎茶」の値段が高くなってしまうのでしょうか？日本茶ナビゲーターの酒井智子氏と考えます。【写真を見る】どうして？“抹茶ブーム”で「お茶」の価格高騰 ＃matchaが世界で注目お茶農家は“複雑な心境”【ひるおび】どうして？世界的な“抹茶ブーム”東京・表参道にある抹