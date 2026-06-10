今年3月に起きた三重県の新名神高速で6人が死亡した追突事故の初公判が開かれ、トラック運転手の女の不注意では済まされない行為が明らかになりました。広島県の元トラック運転手・水谷水都代被告(54)は今年3月、亀山市の新名神高速・下りで大型トラックで渋滞の車列に追突し、計6人を死亡させた過失運転致死の罪に問われています。この事故では、静岡県袋井市の松本幸司さん(当時45)、妻の恵梨子さん(当時42)、長女・莉桜さ