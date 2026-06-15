ゴミ屋敷は“社会から取り残された人”が陥ると思われがちだが、実態は違う。ジャーナリストの笹井恵里子氏はこれまで数多くの現場を取材（掃除）してきた。そうした中、大手企業に勤めていたり、医療従事者、教師など社会的地位の高い職種に就いている人の自宅が、物であふれかえっていることが少なくなかったという。そして今春目にした「国家公務員の実家」もまた、恐ろしいほどのゴミ屋敷であった――。※新潮QUEで配信中【