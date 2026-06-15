スーパーアキダイ・秋葉弘道社長：納豆は特売価格でこの間まで68円とかだったんだけど、（特売で）88円になっちゃったりとか。基本的にこういう食料品は、1回上がって下がったものってないんですよ。止まらない物価の上昇に衝撃の新常識！？モノの値段が上がり続ける未来。ファイナンシャルプランナー・山崎俊輔さん：（物価高は）目の前の生活だけではなく、老後のお金の準備にもすごく強い影響を与えると考えています。中東情勢