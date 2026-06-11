偽装結婚をしたとして、フィリピン国籍の女ら3人が警視庁に逮捕されました。電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍のレフジオ・ジョイ・メイ・ミランダ容疑者（34）と、千葉県流山市の鈴木一紀容疑者（57）、東京・江戸川区の五十嵐靖容疑者（65）です。レフジオ容疑者らは2023年、長期の在留資格を得るため、ウソの婚姻届を作成し、埼玉県内の市役所に受理させるなどした疑いがもたれています。