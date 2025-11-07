シュツットガルトvsフェイエノールト スタメン発表
[11.6 ELリーグフェーズ第4節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 4 ヨシュア・バグノマン
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 8 ティアゴ・トマス
MF 11 ビラル・エル・カンヌス
MF 22 ロレンツ・アシニョン
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
GK 44 F. Hellstern
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 14 ルカ・ジャック
DF 23 ダン・アクセル・ザガドゥ
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 35 M. Ćatović
FW 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 27 バドレディン・ブアナニ
FW 45 ラザール・ヨバノビッチ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 サイル・ラリン
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 44 T. van den Elshout
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります