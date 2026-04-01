森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦し、１−０で勝利。歴史的な白星が、世界のファンに大きな衝撃を与えている。試合は23分、日本が鋭いカウンターを発動。三笘薫が冷静にネットを揺らして先制すると、その後は相手の猛攻を受けながらも粘り強く守備。最後まで集中を切らさず、イングランド相手に史上初勝利を収めた。この結果とともに改めて注目を集めて