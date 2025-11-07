「進歩があまりにも少なかった」板倉所属の蘭名門アヤックス、ハイティンハ監督を電撃解任！惨敗続きのCLではまさかの最下位 日本代表DFの立場に影響も…
日本代表DFの板倉滉が所属するアヤックスが現地11月６日、ヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。
オランダきっての名門は、ここまで国内リーグで５勝５分け１敗で首位フェイエノールトの８ポイント差の４位。チャンピオンズリーグ（CL）では惨敗続きの４連敗で、まさかの最下位に沈んでいた。
テクニカルディレクターのアレックス・クロース氏は、就任１年目の指揮官を電撃更迭した理由について、「苦渋の決断だ。ここ数か月を振り返ると、当初の想定とは大きく異なる結果になってしまったと言わざるを得ない」とコメントしている。
「進歩があまりにも少なく、不必要に勝点を落としてしまった。新監督が、変化のあったチームを率いるには時間がかかるのは承知している。ヨンにはその時間を与えたが、クラブにとって、チームを率いるのは別の人物に任せるのが最善だと考えている。できるだけ早く、新監督を発表できるのを願っている」
今夏に加入し、基本的にはレギュラーとしてプレーしてきた板倉の立場にも影響があるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
