シュート35本、何点決めた？「なかなか見ない」元日本代表DFも驚きのスタッツ。ニューカレドニアに日本は痛恨スコアレスドロー【U-17W杯】
これだけシュートを打っても、決まらないものは決まらない。
カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月６日に日本はグループステージ（GS）第２節でニューカレドニアと対戦した。
初戦で日本はモロッコに２−０で快勝。ニューカレドニアはポルトガルに１−６の大敗。下馬評では日本が有利と見られ、実際に立ち上がりからペースが握った日本がニューカレドニアを圧倒し、多くのチャンスを作り出す。
だが、なかなか相手の守備を崩し切れない。シュートは枠の外か、懸命なブロックに阻まれる。前半に放った18本のシュートはいずれも空砲に。迎えた後半も果敢に攻め立てるが、敵GKの好守も光り、ゴールが遠い。
90＋４分には、途中出場の浅田大翔がネットを揺らし、均衡を破ったかに思われたが、直前のプレーでファウルが認められて得点ならず。最終的に０−０で引き分けた。
試合後のスタッツでは、シュート数でニューカレドニアの５本に対し、日本はその７倍の35本。試合を中継した『J SPORTS』で解説を務めた元日本代表DFの名良橋晃氏は「なかなか見ない」と驚きのコメント。決定力に課題を残したドロー決着だった。
２戦を終えて１勝１分けの日本。GS最終節では、２節でモロッコに６−０で大勝し、計12発で連勝のポルトガルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
