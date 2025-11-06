「2027年、時給2584円へ」ドイツの最低賃金引き上げに見る、日本の“賃金が上がらない”現実
YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【世界の最低賃金】日本の最低賃金は世界で比較するとどれくらい？ドイツが2584円に！」と題した動画を公開。モハP氏が世界各国の最低賃金を比較し、日本の現状を浮き彫りにした。
動画の冒頭でモハP氏は、ドイツ政府が最低賃金を大幅に引き上げることを発表したニュースを取り上げた。計画によると、2027年からドイツの最低賃金は時給14.6ユーロになるという。これを1ユーロ177円で換算すると「2584円ということになります」とモハP氏は解説。日本の最低賃金を大きく上回る水準であると指摘した。
一方、日本の最低賃金については、2025年10月に引き上げられ、全国平均で1121円になると説明。最も高い東京都でも1226円であり、2027年のドイツの計画値と比較すると半分以下にとどまる。モハP氏はフランス（約2103円）、イギリス（約2442円）、オーストラリア（約2495円）など、他の先進国の最低賃金も紹介し、日本の水準が国際的に見て低いことをデータで示した。さらに、韓国の最低賃金が1114円（2026年予定）となり、日本の全国平均とほぼ同水準にまで迫っている現状にも言及した。
モハP氏は、日本の最低賃金の上昇率が他国に比べて緩やかである点を問題視。1996年の東京の最低賃金が664円だったことを挙げ、そこからの年率上昇がわずか2.07%にとどまっていると分析した。経済成長なしに最低賃金だけを無理に上げることはできないとしつつも、先進国の中で日本の賃金が伸び悩んでいる現実を改めて提示し、動画を締めくくった。
