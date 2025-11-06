日本ＣＭＫが切り返し急、投資有価証券の売却寄与し今期最終利益・配当予想を引き上げ

日本ＣＭＫ<6958.T>が切り返し急。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想を従来の見通しから１４億円増額して３４億円（前期比１０．３％減）に引き上げた。また、期末一括配当予想は１０円増額し前期と横ばいの２０円に修正した。これらを好感した買いが優勢となった。



投資有価証券の売却による特別利益を計上する。外貨建て債権債務の為替変動に伴う差益も寄与する。売上高予想は据え置き、営業利益予想は９億円減額の３１億円（同１８．６％減）に引き下げた。９月中間期の売上高は４７２億１２００万円（前年同期比２．０％増）、最終利益は１４億９２００万円（同４２．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS