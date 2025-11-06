まさか100均で300円だとは！ニトリでも500円近くするのに！気軽に試せるキッチングッズ

キッチングッズ専門店で販売されているオイルスプレー。オイルをスプレーのように噴射できるため油の量をコントロールでき、ダイエットや健康に配慮できるというメリットがありますよね。そんなオイルスプレーが、なんとダイソーで300円で販売されています！ニトリでも500円近い価格なので、とてもお買い得ですよ♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：オイルスプレー（240mL）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480572611

300円にしては十分なクオリティ♡ダイソーで『オイルスプレー』を発見！

キッチングッズ専門店で販売されているようなアイテムも、お手頃価格で購入できるダイソー。先日、店内をチェックしていると、気になる商品を発見しました！

それが、こちらの『オイルスプレー（240mL）』という商品。スプレーのようにオイルを噴射することができるボトルです。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

あまり見かけないアイテムだなと思っていましたが、ダイソーの公式オンラインストアを見てみると、新作商品の項目に掲載されていました。

本体には、PET（ポリエチレンテレフタレート）という素材が使用されています。

蓋には、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス鋼が使用されています。

また、入れ口が大きい構造になっているので、オイルを詰め替えやすいです。

オイルスプレーは油の量をコントロールできるため、ダイエットや健康にも配慮できるというメリットがありますよね。

ニトリでも似たような商品が500円近い価格で販売されていますが、ダイソーで330円で購入できるのはお得に感じます！

実際に使用してみると、オイルをきめ細かく満遍なく噴射することができて感動しました！ただ、オイルが少し漏れているような気もします。

使用後、トリガーの下の部分がベタついていることに気づきましたが、キッチンペーパーなどで軽く拭えば使用できます。

お手頃価格なので、そういった点は仕方ない部分なのかもしれません。試しに使ってみたい！という筆者にとっては、十分な商品でした。

今回は、ダイソーの『オイルスプレー（240mL）』をご紹介しました。

惜しい部分はありますが、気になっているという方には、試しやすい価格なのでおすすめです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。