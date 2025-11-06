最近人気を集めている中国の有名キャラクター「ラブブ（Labubu）」のキーホルダーの偽造品から、韓国国内の基準値を数百倍上回る発がん性物質が検出された。

韓国関税庁は5日、中国の光棍節（独身者の日）や米国のブラックフライデーなど、大規模な海外セールイベントを前に、今月10日から年末までの8週間にわたり、海外通販を悪用した違法輸入行為の特別取り締まりを実施すると発表した。関税庁はこの日、上半期に韓国へ持ち込まれたいわゆる「偽物」の知的財産権侵害物品に対する集中取り締まり結果も公表した。

取り締まりの結果、計60万6443点が摘発され、このうち肌に直接触れるアクセサリーなど250製品の成分を分析したところ、112点から鉛、カドミウム、可塑剤などの発がん性物質が安全基準値を超えて検出された。一部の製品からは、鉛とカドミウムの含有量が許容基準値の最大5527倍に達していた。

今回の検査対象には、インスタグラムやYouTubeなどのSNSライブコマースを通じて直接購入した製品も含まれた。この経路で購入した偽物のアクセサリー42点を分析した結果、24点（57.1％）から安全基準値を超える鉛とカドミウムが検出された。

そのうち鉛は最大41.64％（基準値の4627倍）、カドミウムは最大12.0％（基準値の120倍）検出され、単なる表面処理ではなく、製造工程で主成分として使用されたものと推定される、と関税庁は説明した。

また、最近人気を集めているラブブのキーホルダー5点を購入して分析した結果でも、2点から基準値の344倍に達する可塑剤が検出された。鉛、カドミウム、可塑剤はいずれも国際がん研究機関（IARC）が「人体への発がんの可能性がある物質」に指定している有害物質だ。

李明九（イ・ミョング）関税庁長は「今年の海外通販規模は2億件に達すると予想されるだけに、海外通販を悪用した違法行為の取り締まりをさらに強化していく」と述べた。