ワールドシリーズ4登板の力投を見せた25歳

3日（日本時間4日）に地元ロサンゼルスで行われたドジャースのワールドシリーズ連覇を祝うパレードでは、沿道のファンからさまざまな声援が飛び交っていた。ワールドシリーズで力投を見せたジャスティン・ロブレスキー投手には思わぬ珍事があった。

スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっていた。パレードが開始すると、ファンからは「レッツゴー、ドジャース！」などの大歓声が起き、大谷翔平投手に対しては「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で記されたボードを掲げる少年もいた。

そんな中、ロブレスキーにも思わぬ誘いがあった。パレード中のインタビューで地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況も務めるスティーブン・ネルソン氏が「ついさっきパレードで『ロブレスキー、私と結婚して！』って書いてあるカードを持った人とすれ違ったよね？ 返事はどう？」と直撃。ロブレスキーは「まだ決めてないけど、彼女にOKって（サムズアップを）やったけどね。これからどうなるか見てみよう」と答えていた。

ワールドシリーズでは4試合に救援登板してチームを支えた25歳左腕の気の利いたコメントにSNSでは「おもしろすぎる」「みんなリングが欲しい」「爆笑」「イケメンは大変だあ」「ロボさん、モテキ到来？」「賢い回答」などの声が出ていた。（Full-Count編集部）