【独自検証】松本人志「DOWNTOWN+」のビジネスモデルが絶望的な3つの理由…「殿様スタイル」「巨額コスト」「世界展開の壁」

松本人志氏の単独生配信で華々しくスタートを切った有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」。月額1,100円という価格設定のもと、黒字化を達成するためには、どれほどの有料会員が必要になるのだろうか。そして、この独自プラットフォームがビジネスとして成立するのか、有料動画配信サービスに関わっていた経験から独自に検証してみる。

黒字化ラインは最低25万人か

サービスの収益構造を考察するには、まず「月間の総コスト」を把握する必要がある。最も大きな支出は、松本氏の出演料を含むコンテンツ制作費と、安定的な生配信と動画視聴を支えるプラットフォーム運営費（サーバー、システム維持、人件費、決済手数料など）だ。

業界トップクラスのタレントを起用し、テレビ番組と遜色のないクオリティの企画を継続的に制作する費用、さらに生配信にも耐えうる高負荷なインフラの維持費を考慮すると、月間の総コストは数億円規模（仮に3億円〜5億円程度）に達すると推測される。

この総コストを月額料金1,100円で回収するのに必要な会員数を試算すると、月間コストが3億円の場合は約27.3万人、5億円の場合は約45.5万人の会員が必要となる。この試算から、サービスが安定的に黒字となるには最低でも25万人から50万人程度の会員が必要である。

既にこれらのキリの良い会員数を突破していれば大々的に宣伝するはずなので、現状の会員数はここまで届いていないはずだ。

会員数の天井とライト層の離反

そして、この黒字ラインを達成し、さらに上を目指すにあたっては、いくつかの大きな課題が立ちはだかっている。一つ目は、会員数の伸び悩み、特にライト層の獲得難である。

松本人志という名前は、国内のエンタメ業界において既にトップクラスの知名度であるため、初期会員の多くは熱心なコアファンが占める。彼らが登録を終えると、会員数は一気に頭打ちとなる可能性が高い。

さらに、多くのライト層は、一連の騒動により松本氏に対し一定の不快感や冷めた視線を持っている。その状況で、コンテンツが以前と同様な「大喜利の判定」「トークの聞き役」といった「汗をかかない殿様スタイル」ばかりだと、わざわざ月額料金を払うまでの動機付けにはならない。

これから会員数を伸ばすためには、松本氏自らが体を張る、あるいは従来のイメージを覆すような「熱意あるプレイヤー」としての姿を見せられるか、にかかっている。

閉鎖的ファンビジネスへの依存リスク

もし新規の会員獲得が見込めず、黒字ラインの達成が遠のいた場合、プラットフォームは収益を上げるために、別の施策に傾倒せざるを得なくなる。

具体的には広告の導入や、イベント、グッズ販売などのファンビジネスを強化する必要が出てくるだろう。しかし、これはサービスを「より閉じたビジネス」へと変質させるリスクを伴う。ここが二つ目の課題となる。

外部広告を導入すれば、松本氏が目指す「自由なコンテンツ制作」の理念が崩れかねない。また、高額なファンイベントや限定グッズへの依存は、コアなファンから「搾取されている」という不満を生み、プラットフォーム本来の価値である「コンテンツ」よりも「コミュニティ」や「所有欲」に収益源が偏ってしまう。サービスが閉鎖的なファンクラブ化することで、外からの新規流入はさらに難しくなる。

「お笑い」で世界を目指す難しさ

国内が頭打ちとなると海外展開に必然的に活路を見出すことになるが、そこが3つ目にして最大の課題だ。松本氏もスタート時の生配信で繰り返し「海外を意識」したコンテンツ展開を語っていたが、そんなに簡単な話では無い。

お笑いは、アニメなどと異なり言語や文化的な背景に極度に依存するジャンルである。微妙なニュアンス、間、ツッコミの意図などは、緻密な翻訳や字幕だけでは伝わりきらない「言葉の壁」が存在する。まして松本氏が積み上げてきた笑えるか笑えないかのギリギリの際どいラインを狙うお笑いスタイルは、海外では大問題になる可能性も大いにある。

「DOWNTOWN+」が海外で成功を収めるには、言語をほとんど介さず、動きや舞台装置、あるいは普遍的な人間心理だけで笑いを生み出せるような、新たなエンターテインメントを創造できるかがカギを握る。生配信で紹介された今後の企画でいくつか「これ海外でいけるんちゃうかな」と松本氏が言っていたものもあったが、本人もそれくらいのふわっとした感覚なのが現状だ。

コンテンツの「革新性」が成否を握る

「DOWNTOWN+」の挑戦は、高額な制作コストと会員数の天井という二重の試練に直面している。

黒字化とビジネス拡大を達成するためには、コアファンだけでなくライト層をも納得させるコンテンツの「革新性」、そして、閉じたファンビジネスに陥らない開かれた成長戦略を両立させることが不可欠となる。

相方である浜田雅功氏の合流も一つの話題にはなるが、それも結局はファン向けの話題であり、キラーコンテンツになるとは思えない。

撤退ラインを引いていない可能性

こうした新サービスを立ち上げる時、普通は短期〜長期目標、会員数の伸び率や黒字転換の時期の算出などを綿密に行い、目標の達成度に応じて撤退ラインなどを設定する。しかし、松本氏にとってこのサービスの失敗は“芸人人生の終焉”を意味するので自分から止める判断ができるわけがない。それが出来る人ならば、今回の騒動で潔く引退している。そして、松本氏の仲間たちで固められた制作陣にそれを進言できる人もいないだろう。

もしかしたら吉本の社員含め周囲の人間は、すべてを充分に分かった上に巨額の赤字も織り込み済みで、自分たちの人生を決めてくれた「唯一無二のカリスマ」と心中するつもりなのかもしれない。筋を通すことが美徳とされるお笑い業界が出した一つのけじめとして、我々は受け入れるべきなのだろうか。

『DOWNTOWN＋』松本人志の復帰前に古巣のTBS『キングオブコント』が賞レース3番手グループに吸収の危機【新MCのチョコプラの炎上も不安要素に】