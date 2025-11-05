トランプ氏大勝から１年、「経済」「対露」で厳しい評価…支持率低下も民主への期待は高まらず

【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が返り咲きを果たした昨年の大統領選で大勝してから、５日で１年を迎える。

支持率は就任時から低下しているが、民主党への期待が高まっているとは言えず、来年の中間選挙に向けて経済政策や外交が課題になる。

トランプ氏は１１月３日、自身のＳＮＳに「私は多くの戦争を終わらせ、米国史上最高の経済を築き、インフレを抑えている」と投稿し、政権のこれまでの実績を強調した。米メディアに対しては「偽りの世論調査を報じている」とかみついた。

米政治情報サイト「リアル・クリア・ポリティクス」が集計した複数の世論調査の平均値によると、３日時点のトランプ政権の支持率は４３・７％で、今年１月の就任当初の５０・５％から６・８ポイント減少した。

ただ、過去の大統領の就任１年目の１０月下旬〜１１月上旬の支持率を比較すると、バイデン前大統領が４２〜４３％、オバマ元大統領（２期目）が４１〜４５％台で、トランプ氏の支持率はそれらと同水準とも言える。

厳しい評価を受けているのが経済政策で、不支持が５４・９％に上り、支持の４１・３％を１０ポイント以上も上回った。高関税政策などによる景気後退への懸念が強まっているとみられる。

トランプ氏が成果を再三強調してきた外交についても、高い評価にはつながっていない。事案別にみると、パレスチナ自治区ガザを巡るイスラエルとイスラム主義組織ハマスの停戦合意については４７・８％が支持し、不支持の４３・３％より多かったが、戦闘が続くウクライナとロシアへの対応は不支持５５・６％が支持３５・９％を大きく上回った。

一方、２日発表のＮＢＣの世論調査によると、民主党に対して肯定的な見方をしているとの回答は２８％にとどまった。３月時の２７％からほとんど変化がなく、強引な政権運営に対する批判の受け皿になるとの見通しは立っていない。