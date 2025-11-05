岩田絵里奈アナ、“元スッキリコンビ”先輩の森圭介アナは「もはや親友」
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本）に出演。先輩の森圭介アナ（46歳）について「もはや親友」と語った。
日本テレビの森圭介アナと岩田絵里奈アナの元“スッキリ”コンビが番組に出演し、森アナが「2人で歩いていると局の人から『懐かしいね』って言われる」と話し、岩田アナも「毎日2人ぼっちで戦ってきた戦友でもありますから。戦友でもあるし親友」と語る。
森アナは「違う違う違う。あなたは後輩。俺、先輩。親友じゃないのよ。俺がね？ まあ戦友みたいなものですよね、って言うならわかるんですけれど、あなた年次がだいぶ違うんですから」とツッコミ。
岩田アナが「いや、でもやっぱり私たちはね、親友のような空気感では実際ありますからね。今でも、いろんな話をしますし、先週は串かつも2人で食べに行きました。しかも誘い方も地元の友だちみたいな」と言うと、森アナも「言ってみればこれ、親友ですね」と丸め込まれる。岩田アナは「成熟した人間関係がここにはあるんでね」と語った。
