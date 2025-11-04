不倫した人と結婚できたら、自分は勝ち組だと思い込んでしまう女性もいるようです。奥さんを捨てて、自分を選んでくれたことに優越感に浸ってしまうようですが、周囲の目は冷ややかなもので……。今回は、上司と不倫して略奪婚に成功した女性が不幸になった話をご紹介いたします。

お金がなくて離婚

「会社の上司と不倫関係を楽しんでいた私。奥さんがいても、そんなの関係なく彼を愛していたので、罪悪感などまったく感じていませんでした。そして彼は奥さんと離婚して、私と再婚する道を選んでくれました。

私は結婚したら仕事を辞めて専業主婦になるつもりだったので、退職届を提出。周りの同僚たちは『略奪婚らしいよ』『略奪退職なんて言われてるのにね』『全然悪いと思ってないんじゃない？』と嫌味を言う声が聞こえてきたけど、そんなの気になりませんでした。

ただ彼との結婚生活は、思い描いていたものとは全然違いました。奥さんへの慰謝料と子どもの養育費の支払いで、お金はカツカツ。会社でも社内不倫がバレて降格処分をくらい、給料は減額。私も仕事を辞めてしまったので、お金がないことが原因で喧嘩ばかりの日々……。

結局結婚生活は3年もたたずと終わりました。略奪婚で幸せになんてなれないことを悟りましたね。今は一人暮らしをして派遣として働いています」（体験者：30代 女性・派遣／回答時期：2025年8月）

▽ 略奪婚は人の家庭を壊して、自分だけが幸せになるための結婚なので、周りから祝福はされませんよね。天罰がくだることを覚悟しているのなら話は別ですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。