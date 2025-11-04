【ピザーラ×すみっコぐらし】「すみっコぐらしスペシャルパック」11月5日から販売開始

宅配ピザチェーン「PIZZA-LA」は、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした『すみっコぐらしスペシャルパック』を、2025年11月5日(水)より全国のピザーラで数量限定販売する。

好きなピザにプラス340円(税込)で、オリジナルデザインのお皿とシールのセットが購入できる。ピザ1枚につき1セットまで購入可能。

〈セット内容〉

◆すみっコぐらし お皿(陶磁器製/直径約17cm)

すみっコぐらし お皿

◆オリジナルシール(約10cm×15cm)

すみっコぐらし オリジナルシール

お皿は、ピザーラのキッチンカーとすみっコたちが初共演したオリジナルデザイン。シールには、ピザーラのピザを楽しむ様子など、ここでしか見られないイラストが描かれている。

〈実施概要〉

◆実施期間:2025年11月5日(水)〜 ※数量限定、なくなり次第終了

◆実施店舗:ピザーラ全店

◆価格:好きなピザ+340円(税込)※ピザ1枚につき1セットまで

〈すみっコぐらしとは〉

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいキャラクターと、少しシュールな世界観で人気を集めている。

ピザーラ×すみっコぐらし