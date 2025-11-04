【ソウル・清潭】SEVENTEEN公認グルメ！ 韓牛×スープの最高バランス「도산뚝배기（ドサントゥッペギ）」

SEVENTEENも認めた話題の“韓牛名店”、ソウル・清潭（チョンダム）エリアにある**도산뚝배기（DOSAN DDUKBAEKI／ドサントゥッペギ）**は、韓国人気アイドル SEVENTEEN（セブチ）メンバーが訪れた公認グルメスポット。彼らが通うことで知られるこのお店は、日本のメディアやYouTuberにも多数紹介され、“セブチ聖地グルメ”として注目を集めています。

一度は食べたい、看板メニューたち

깍둑등심（角切り韓牛ロース）

厚めにカットされた韓牛ロースを職人が絶妙な火加減で焼き上げ。噛むたびに広がる旨味とジューシーさは格別。「これを食べにソウルへ来る価値がある」との声も多く聞かれます。

한우소국밥（韓牛スープごはん）

丁寧に煮出した韓牛スープにご飯を入れた一品。優しい味わいで、韓国の“ごはん文化”を感じられるメニュー。

한우육회비빔밥（韓牛ユッケビビンバ）

新鮮なユッケを贅沢に使用。彩り豊かな野菜と卵黄のコントラストが美しく、写真映え間違いなしの人気メニュー。

おしゃれで落ち着いた店内

ウッド調のインテリアに、やわらかな照明。清潔感と高級感がありながら、どこか温かみのある雰囲気。ランチタイムは近隣のオフィスワーカーや常連客、夜はデート・接待・芸能人の利用も多い人気店です。

セブチファンなら一度は行きたい「聖地グルメ」。推しと同じテーブルで同じ韓牛を味わえるなんて、韓国旅行の思い出にぴったりの体験です。

清潭エリアらしい上質な雰囲気の中で、本格的な韓牛料理を“韓国らしく”味わえるのが魅力です。

おすすめポイントまとめ

・ SEVENTEEN公認グルメとして話題

・ 日本メディア・YouTuberにも多数紹介

・ 高級韓牛を定食スタイルで味わえる

・ 清潭・論峴の人気エリアにありアクセス抜群

・ 店内は上品でデート・女子旅にもおすすめ

「セブチ聖地巡り」のリストに欠かせない、本気で美味しい“韓牛ごはん”。清潭でのランチやディナーに、ぜひ訪れてみてください。

韓牛好き、韓国グルメ好き、SNSネタを探してる方におすすめ

日本でも話題の有名店で、焼肉だけでなくサイドメニューも抜け目のない味わいです。韓国グルメ好きの方にもおすすめです。

店舗情報

住所：ソウル特別市 江南区 狎鷗亭路54キル18（논현洞）

最寄駅：地下鉄「江南区庁駅」3-1番出口 徒歩約8分、「狎鷗亭ロデオ駅」5番出口 徒歩約10分

営業時間：11:00～22:00（ブレイクタイム 15:00～17:00）

定休日：なし

駐車：バレーパーキングあり