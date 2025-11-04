子育てを終え、「これからは自分たちの老後をゆっくり楽しもう」と考えていたはずの親世代が、再び子どもの経済的支援に追われるケースが散見されます。親として支援したいという思いは理解できますが、これにより自身の老後資金が枯渇するリスクも否めません。そこで今回、60代夫婦と40歳息子の事例をもとに、親子双方にとってできるだけ早く取り組むべき対策をみていきましょう。大竹麻佐子CFPが解説します。

4人に1人が子や孫へ仕送り…その支援は「本当に必要」か？

総務省「令和6年度高齢社会対策総合調査」によると、60歳以上の男女2,188人のうち、金額の多寡を問わず、子や孫の生活費を負担している人の割合は25.2％でした。

なかには、年間110万円以内の非課税枠を活用した「生前贈与」のケースもあるでしょう。しかし、非正規雇用の増加や物価高騰の影響で、生活に余裕がない子世代が一定数存在するのも事実です。

資金援助において注意すべきは、「（子どもの）生活が成り立っていない＝仕送りが必要」と短絡的に結びつけるのではなく、なんの目的で支援が必要なのか、いつまで必要なのかという冷静な“線引き”でしょう。

状況を確認しないまま支援を続けると、依存や浪費を助長するリスクも否定できません。

連絡不精な息子から届いた「1通のLINE」

都心から電車で1時間半。緑の多い郊外の自宅で、Aさん（68歳）と妻Bさん（67歳）は穏やかな老後を過ごしていました。定年後仕事はしておらず、年金生活です。

「現役時代は通勤が大変だったけれど、ここは静かで人の流れも穏やかだし、住むにはちょうどいいな」と、散歩やガーデニングなど、思い思いの理想の老後を過ごしていました。

しかし、そんなある日のこと。長年会っていない、連絡不精のひとり息子Cさん（40歳）から、Bさんのもとに突然LINEが届きました。

「久しぶり。いきなりで申し訳ないんだけど、100万円貸してくれない？」

「C、どうしたの？ なにがあったの？」

久しぶりの連絡に驚きながらも、すぐに状況を訊ねますが、返事はありません。

突然の連絡に戸惑ったBさんは、すぐにAさんに相談しました。

怪しいな…夫婦が下した決断は？

「これ、本当にCか？」

夫婦はちょうど、退職金詐欺で全財産を失った人のニュースを見て、「詐欺には気をつけよう」という話をしたばかりでした。不安を覚えた夫婦は、とにかく実際の状況をたしかめようと、息子が住む都内のアパートを訪ねることにしました。

まさか、そんな…夫婦が目にした「衝撃の光景」

夫婦は息子の自宅住所こそ知ってはいたものの、実際に訪ねるのは初めてです。電車とバスを乗り継いで、なんとか息子の自宅にたどり着くと、そこには予想外の光景が広がっていました。

オートロックのない、昔ながらのアパートの1階。上場企業に勤めているとは思えないほど、生活感のにじむ住まいです。ポストには督促状がパンパンに詰まり、見るからに金銭的にひっ迫している様子です。

チャイムを鳴らしても反応はなく、仕方なくドアをひねると、カギはかかっていませんでしたが部屋のなかは散らかり放題で、足の踏み場もありません。

「……おーい、C？ いるのか？」

恐る恐る声をかけると、奥のほうで物音がします。2人は意を決して、ごみの山を乗り越え部屋に入りました。

息子が語ったLINEの真相

突然の訪問に驚いたのか、Cさん最初なかなか口を開きませんでした。ただしばらくして落ち着くと、Cさんは連絡した理由についてポツポツと語り始めます。

聞けば、かつて勤めていたプライム上場企業を退職し、いまはアルバイトで日銭を稼いでいるとのこと。収入が不安定ななか借金を返すため、さらに高金利の消費者金融からお金を借りているといいます。

「なるほど、そうか……」

一連の話を聞いた夫婦は悩んだ末、まず消費者金融の返済を肩代わりし、それからCさんの生活再建のために当分毎月10万円の資金援助をすることにしました。

年金暮らしのなかで毎月10万円は痛い出費ですが、「落ち込んでいるみたいだし、まずは元気を出してもらわないと」と意を決し、手を差し伸べることにしたのです。

しかし、それから半年が経ち、息子から今度は「仕送りを15万円に増やしてもらえないか」とLINEがきました。

「いつまで続くんだ。このままじゃ、自分たちの老後資金が枯渇してしまう。詐欺のほうがよっぽどマシじゃないか……」

2人は、頭を抱えています。

事例に潜む“親子共倒れ”の危険性

今回紹介した事例のような「親による成人の子への支援」は、子どもの生活再建に寄与しないまま長期化するケースも多く、親の老後資金が枯渇するという深刻な問題に発展しかねません。

特に年金生活者にとって、毎月数万円の援助は積み重なると大きな負担です。親子が無理なく向き合うための対策として、下記の4つが考えられます。

1．支援の「期間と目的」を明確にする

「半年間だけ」「再就職が決まるまで」など、支援の期限をあらかじめ設定することが有効です。その場の感情に流されて支援を続けてしまうと、時間の経過とともに親子関係にも歪みが生じる可能性があります。

2．家計を“共同”で可視化する

支援するからには、収支の内訳を明確にしてもらうことは決して理不尽なことではありません。最低限「支援金の使い道を報告してもらう」などのルールを設けることで、家計管理の弱点や支出の無駄が見えてくることもあります。

3．行政・専門家の支援を活用する

「生活困窮者自立支援制度」や「社会福祉協議会の貸付制度」、「地域の家計相談窓口」など、公的支援は意外と多く存在します。家族だからといって親がすべてを抱え込むのではなく、専門機関と連携して再建をサポートする視点も重要です。

4．自分たちの老後資金を守るための「シミュレーション」を行う

必要な資金額は、それぞれの生活スタイルや健康状態などにより異なります。そこでたとえば、夫婦2人で元気に100歳まで暮らす場合を想定した年数分の資金を試算してみましょう。なお、病気や介護に備える資金は別途確保しておきたいところです。

親として、「支援に使えるお金の上限額」を具体的に決めておくことが、自分たちの生活を守る第一歩となります。

「親子共倒れ」を避ける“最後の教育”

親として、子の生活の安定を願い、支援したいと思う気持ちは自然でしょう。

ただし、親の老後を犠牲にした援助は、長引けば「親子共倒れ」になりかねません。支援の線引きを明確にし、「お金の問題を親子で話し合える関係性」を築くことが重要です。

そして、自分自身の老後生活を守ることは、決して“冷たい”選択ではありません。むしろ子どもにとっても、その先を見据えた「人生と向き合う」最後の教育になり得るのです。

